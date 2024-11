Por primera vez, Aida Victoria habla sobre su ruptura con Westcol: “Me perdí a mi misma"

En una reciente entrevista, Aida Victoria , habló por primera vez sobre su ruptura. Cabe destacar que la influencer mantenía una relación con el también creador de contenido Westcol y con quien terminó hace un par de meses.

Después de su ruptura se crearon todo tipo de rumores, aun así Aida comentó algunas cosas a sus seguidores, pero no profundizó en lo que realmente pasó y decidió recientemente romper el silencio y contar todo lo que tuvo que pasar.

En medio del pódcast Detrás del Silencio de Mariam Obregón, la barranquillera decidió dar detalles de cómo la relación con Westcol la afecto en su vida, al punto de sentirse insegura y perdida.

“Yo me estaba dando mucho látigo, me sentía muy mal porque pensé mucho como me había perdido como persona, como mujer, como profesional, y eso me hizo sentirme muy mal, y tengo encima una culpa que no sé cómo me la voy a quitar”, señaló Aida en el pódcast.

Publicidad

Por otro lado, la creadora de contenido también se refirió a que se sintió muy mal al reconocer que la separación le estaba afectando demás y la hizo cambiar en muchos aspectos, causándole además inseguridad de si misma.

“Siento la culpa de haberme abandonado, de haberme perdido, de haberme tratado como me traté”, expresó Aida.

Publicidad

Aunque admitió que la ruptura le dolió por los cambios en los planes de vida que compartía con el influenciador, reconoció que necesitaba pasar por esa relación para sanar aspectos de sí misma que desconocía. Por eso, está convencida de que la experiencia vivida con Westcol fue necesaria para su crecimiento personal.

Por otra parte, la influencer se encuentra en una relación sentimental con Juan David Tejada, un ingeniero civil que ha sabido ganarse el corazón de la influencer y del cual se ve muy enamorada.

Hasta el momento ha compartido varias cosas sobre su nueva relación y aunque ha sido señalada por estar en una nueva relación, según aseguró que era el hombre que ella había estado deseado en su vida y que la amara de la manera en la que él lo hace.