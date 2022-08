¿Por qué Florinda Meza y ‘Chespirito’ nunca tuvieron hijos? Esto respondió la actriz mexicana

En los últimos días, la actriz Florinda Meza ha sido noticia por varias razones: una de ellas la supuesta demanda que presentaría a la cantante Shakira por el video de ‘Te Felicito’, rumor que ya fue desmentido por la viuda del comediante Roberto Gómez Bolaños.

Precisamente por esa información, algunos seguidores de redes sociales le sacaron los ‘trapitos al sol’ a la artista mexicana y recordaron su relación con el recordado y querido ‘Chespirito’.

Publicidad

Gómez Bolaños y Meza conformaron una de las parejas más reconocidas en Latinoamérica. Su historia de amor nació en los sets de 'El Chavo del 8', en el que Meza interpretó a ‘Doña Florinda’ y Roberto a 'Chespirito' . Él además era el escritor y director del programa.

Un sinfín de inconvenientes se dieron en la relación y Meza fue blanco de críticas y comentarios desagradables, por cómo manejó la relación y los beneficios de los que gozó por ser la pareja de Bolaños.

Aunque estuvieron juntos casi 40 años, Meza y Gómez Bolaños, 'Chespirito', decidieron no tener hijos por una razón muy especial. La actriz lo reveló en exclusiva a Paola Gutiérrez, en un video que fue grabado hace años; la periodista indagó por la razón de no tener descendencia y Meza respondió.

Publicidad

"Sé que a él también le hubiera gustado. Pero decía: 'Yo adoro a mis hijos, pero tener uno con mi gran amor, no quiero verme en el riesgo de amarlo más que a mis propios hijos. Él lo sentiría y no me lo perdonaría, el sentimiento de culpa no me dejaría vivir", reveló 'Doña Florinda'.

Además, ante la muerte de Anabel Gutiérrez , actriz que interpretó a la mamá de la ‘Chimoltrufía’ en ‘Chespirito’, salieron detalles poco conocidos del maltrato y las humillaciones que Florinda Meza le habría hecho a la primerísima actriz.

Publicidad

Escuche el podcast “Zorros y Erizos” y conozca que pese a los problemas de estómago, demoras con los decretos y líos con algunos nombramientos, Petro ya tiene nueva cúpula militar: