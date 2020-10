Por un “completo accidente”, ‘El Pirulino’ terminó siendo el éxito de Pedro el Escamoso

El vicepresidente de Producción de Caracol Televisión, Dago García , relató en Mañanas BLU cómo terminó ‘El Pirulino’, canción de 1961, compuesta por Calixto Ochoa e interpretada por Los Golden Boys, siendo el éxito en Pedro el Escamoso.

De acuerdo con Dago García, cocreador de la producción, se llegó a esta por un accidente, porque la canción pensada originalmente para la producción era otra.

“La novela la escribimos Luis Felipe Salamanca y yo. De hecho, el origen es un cuento que escribió Luis Felipe, que se llamaba ‘No soy monedita de oro’. Empezamos a convertirlo en un protagonista de novela. Lo que Pedro bailaba en la novela era un tema que se llama ‘Pa’ Mayté’, de Carlos Vives. La escena se grabó originalmente con esa canción, pero cuando fuimos a salir al aire, Jorge Martínez, el abogado de Caracol, nos dijo: ‘ustedes no pueden salir al aire si no han pagado los derechos de esa canción’.

Agregó que, incluso, estuvieron en la encrucijada de eliminar la escena, hasta que el gerente de producción de la época, Luis Fernando Chacón, tuvo una idea.

“Llamó a Discos Fuentes y consiguió 12 canciones por 1’200.000 pesos. Me dijo: ‘tengo esas 12 canciones, pero óigalas porque son canciones de hace 50 años’. Me las mandó, le dije a la editora que las probara porque necesitábamos salvar la escena. Ella probó y como a las dos horas me dice: ‘Venga porque hay una canción que funciona con el ritmo, pero es rarísima’. Yo bajé y vi a todos los editores cagados de la risa viendo la escena y dije, ‘esta es’”, explicó.

Publicidad

Sobre el éxito en el reestreno, Dago García se mostró complacido de la buena acogida que ha tenido la producción, 20 años después de su estreno.

“El país ha cambiado y eso permite, de una u otra forma, que la lectura de quienes ya la habían visto también sea otra. Eso pasa cuando las cosas se vuelven clásicas: permiten más de una lectura”, dijo.

Esta es Pa’ Mayté, la canción pensada originalmente para la producción: