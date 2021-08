‘Príncipe de Bel Air’: este es el actor que protagonizará el reboot de la popular serie

El Príncipe del Rap o The Fresh Prince of Bel-Air, fue una de las series de televisión que marcó a los fanáticos en la década de los noventa, una serie protagonizada por Will Smith y que vuelve a las pantallas, pero con un nuevo protagonista.

Recientemente se anunció se realizará una nueva versión de la popular serie, después de 30 años de su estreno, vuelve a las pantallas de la televisión el reboot que hizo historia.

La idea de que la serie volviera a la televisión fue gracias a un fanático, quien grabó su propio tráiler de cómo sería el Príncipe del Rap en esta época. El video alcanzó miles de visualizaciones y Will Smith lo contactó para que sea el director y escritor de esta nueva versión.

En esta nueva versión, la historia se centra en la historia de un joven que decide huir de los problemas en la calle y se muda a Filadelfia, a la casa de sus tíos en en Bel-Air, California.

A través de un video, Will Smith y Peacock anunciaron el nombre del actor y protagonista de esta nueva serie. Se trata de Jabari Banks, un joven de Filadelfia que debutará en la popular serie de los noventa.

Hasta el momento se desconoce la fecha de estreno de la serie.

