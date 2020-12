¡Qué ternura! Hermana de James Rodríguez se reencontró con su sobrino Samuel después de varios meses

La hermana del jugador colombiano James Rodríguez , Juana Valentina, compartió una tierna fotografía en sus redes sociales con su sobrino Samuel, a quien no veía desde hace más de 9 meses.

"Les deseamos una feliz Navidad. Te amo con todo mi corazón", escribió Juana Valentina en el mensaje que acompañó la fotografía.

La hermana del 10 de la Selección Colombia, viajó hasta Liverpool, Reino Unido, para estar junto a sus familiares en esta época de Navidad.

La tierna fotografía ya superó los 21 mil 'me gusta' y recibió cientos de comentarios, pues sus seguidores no dudaron en halagar su belleza.

A continuación mire la fotografía: