¿Quién fue la misteriosa mujer a la que Armando Manzanero dedicó sus más bellas composiciones?

El cantante Carlos Cuevas, quien compartió escenario con el fallecido maestro Armando Manzanero, habló en Mañanas BLU 10:30 sobre la vida y legado del artista que murió este lunes a los 85 años debido al COVID-19 y complicaciones renales. Así mismo, reveló anécdotas, entre ellas la de la mujer que se robó la inspiración del gran cantautor.

"Es una pésima que hemos recibido, del último baluarte del romanticismo de México para el mundo, el maestro Armando Manzanero", declaró Cuevas al lamentar la noticia del fallecimiento.

Según Cuevas, Manzanero era un gran conversador y una persona que daba grandes consejos, muchos de ellos subliminalmente en los que apelaba a la inteligencia y agudeza de su interlocutor.

"Él era generoso, divertido, tenía unas ganas de vivir tremendas, siempre tenía ganas de conversar. Yo lo vi como un padre musical", sostuvo.

"Era muy disciplinado, puntual. Sobre todo, el que revisaba todo antes de salir al escenario. Un tipo impecable", añadió.

Manzanero, según el cantante, era una persona tímida que no le gustaban las fotos. Su debilidad, aseguró, era la buena comida.

Otra de las pasiones de Manzanero fueron las mujeres.

"El me contó alguna vez que sus éxitos mayores como 'Voy a apagar la luz', 'Esta tarde vi llover', Adoro, Contigo Aprendí... se los hizo a una mujer sinaloense que adoraba", contó Cuevas.

La confesión, terminó en un chasco, puesto que Cuevas en un concierto al que había asistido Manzanero con su familia, le atribuyó por ignorancia las canciones a ella y esto le trajo problemas al maestro.

"En el momento en que estoy cantando 'Contigo aprendí', se me ocurre decir que era la canción más hermosa que había compuesto Armando Manzanero y dije que allí estaba la musa. Me refiero a la señora, a la esposa. Y ya, pasó ahí. Al otro día me habla Armando y me dice: 'Qué crees que acabas de hacer, me acabas de mentar la mamá, porque mi esposa sabe que esas canciones no se las compuse a ella'", relató Cuevas entre risas.

