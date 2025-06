Reconocido actor reveló la millonada que gastó para tratar su alopecia

El actor Silvio Plazas reveló para las cámaras del programa La Red la millonada que tuvo que pagar para tratar su alopecia, luego de que esta le afectara su autoestima e, incluso, laboralmente en algunas ocasiones.

Plazas, recordado por su participación en La Venganza de Analía, contó que tuvo que practicarse un implante capilar, una cirugía que tiene varias horas de duración con un postoperatorio "complicado".

“Es una cirugía de aproximadamente ocho horas. Es pesada y el postoperatorio también es complicado”, explicó.

Esta cirugía, según el actor, puede tener un costo que oscila entre los 12 y 15 millones de pesos colombianos, sin embargo, aseguró que no se arrepiente de nada y que fue lo mejor que pudo hacer para mejorar su apariencia y recuperar su autoestima.

Su lucha con la alopecia en lo laboral

Silvio Plazas confesó que, para algunos papeles, tuvo problemas por su alopecia.

“En un proyecto de Caracol, La Selección, tuvimos el mismo problema para taparme los huecos en la cabeza y las entradas”, relató.

Sobre cómo le afectó su autoestima

“Usaba gorra todo el tiempo, me sentía mayor y mal. No me sentía incompleto, pero sí incómodo”, confesó.

