Regresa Linkin Park y estrenará nuevo escenario de conciertos en Colombia

El 11 de noviembre de 2024, por primera vez en su historia, Linkin Park visitó Colombia e hizo de su presentación una noche histórica e inolvidable con todos sus éxitos musicales en la presentación de Emily Armstrong como vocalista y reemplazando a Chester Bennington en el extenso repertorio con el que cuentan.

Pero los que no pudieron disfrutar este evento, tendrán una segunda oportunidad en este 2025 y es que, finalmente, Páramo Presenta, promotora del evento, confirmó que regresarán el 25 de octubre para estrenar el Vive Claro, el nuevo escenario dedicado a eventos de entretenimiento en Bogotá, ubicado cerca al Parque Simón Bolívar.

"Después de un exitoso debut el año pasado que dejó una huella imborrable en la escena musical colombiana con un sold out que superó todas las expectativas, LINKIN PARK regresa a Bogotá para presentar su esperado álbum FROM ZERO. Este histórico regreso se llevará a cabo el próximo 25 de octubre en Vive Claro, distrito cultural y un nuevo y espectacular escenario que promete ser un nuevo hito para la experiencia de la música en vivo en Colombia", explicaron.

Link Park llega a Bogotá // Foto: X @linkinpark

¿Cómo serán los precios de Linkin Park?

En esta ocasión será Ticketmaster la encargada de la distribución de este evento, pero no se ha confirmado la lista oficial de precios. Pero el público podría hacer una estimación, en comparación a los del 2024 en el Coliseo MedPlus:



Sectores 115 a 119: $553.000

Platea 1: $471.000

Sectores 109 a 112: $353.000

Platea 2: $294.000

Sectores 100 a 104: $282.000

Sectores 103 a 108 (filas 1 - 11): $235.000

Sectores 103 a 108 (filas 12 - 28): $164.000

"Entre el nuevo material de la Edición Deluxe, “Let You Fade” seguramente se convertirá en la favorita de los fans, con sus guitarras aplastantes, baterías brutales y letras apasionadas. El tercer tema, “Unshatter”, nació en las primeras etapas del proceso de grabación de FROM ZERO, con el deslumbrante desempeño vocal de Armstrong a mitad de la canción insinuando “lo que era posible juntos”, según la banda", agregaron.