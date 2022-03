Residente y J Balvin le respondieron a 'La Liendra' por su tiradera, ¿qué le dijeron?

Tras la polémica entre Residente y J Balvin, el influenciador más conocido como ‘La Liendra’, aprovechó para responderle al puertorriqueño por medio de su cuenta de Instagram aunque el mismo personaje paisa señaló que "solo es humor".

Frente a esto, miles de usuarios le cayeron encima a ‘La Liendra’. No obstante, el influencer aprovechó para publicar en sus redes sociales la conversación que tuvo con ‘Residente’ respecto al tema.

“Residente me respondió, yo le conté que había hecho una tiradera, muy bacano me respondió y me dijo que si necesitaba algo para aprender a escribir y mejorar él me ayudaba. ¡Increíble!, gracias, yo la verdad desearía escribir como ese man, amo escribir, no soy tan bueno pero me gusta”, aseguró el influencer en su historia de Instagram.

En el mensaje que le envío el puertorriqueño, le dice a ‘La Liendra’ que intente rimar todo con consonantes.

“Todo bien, hermano, lo importante es que sea buena. Intenta rimar todo con consonantes. Si necesitas ayuda me avisas. Abrazo”, fue lo que le dijo Residente.

Mientras que por su parte, J Balvin le respondió con risas al influencer.

