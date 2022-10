Respuesta de 'Fico' Gutiérrez a persona que dijo que su conferencia virtual era ‘aburrida’

El exalcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, o como le dicen de cariño ‘Fico ', se encontraba como panelista en la conferencia ‘Enfrentar la pandemia como sociedad’, organizado de manera virtual por el Nuevo Colegio del Prado.

En este encuentro, el exmandatario compartía su experiencia para aconsejar a los asistentes en temas relacionados con la toma de decisiones en tiempos de crisis, especialmente durante la cuarentena por el coronavirus.

De un momento a otro, en medio de la charla, uno de los micrófonos de los asistentes del evento se encendió y se escuchó una frase que interrumpió la intervención de 'Fico'. “Muy aburridoras esas conferencias así”, fue lo que se alcanzó a oír.

Luego del comentario, ‘Fico’ no se aguantó y le respondió: “¿Cómo no querida? ¿contáme ‘ombe’ Nora? Venga, ¿por qué no apagamos más bien los micrófonos para que se pueda oír?”.

Sin embargo, los oyentes de la charla hicieron caso omiso al pedido del exalcalde y en otro momento de la charla, se escuchó una conversación sobre la preparación de un alimento.

“Es que quedó muy líquido”, fue la otra expresión que increpó la conversación llevada a cabo por Teams. Lo que provocó que ‘Fico’ lanzara otra respuesta con un consejo de chef experimentado: “vea, los que están cocinando allá, échele más harina”.

Al final, la conferencia se desarrolló sin otro contratiempo y el exalcalde le enseñó a cocinar a más de uno.