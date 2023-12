Ricardo Arjona anuncia su retiro y revela penosa enfermedad: “Adiós y gracias”

El artista Ricardo Arjona, nacido en Guatemala y reconocido por innumerables éxitos como “Mujeres” y “Señora de las 4 décadas”, reveló que se retira de los escenarios. La noticia, como era de esperarse, impactó a sus millones de seguidores.

A través de sus redes sociales el guatemalteco agradeció a sus fans el apoyo a su carrera y envió un emotivo mensaje que dedo a más de uno pensando.

“Hoy, será el último concierto de BLANCO Y NEGRO. A todas las ciudades que tocó esta gira de 159 conciertos mi agradecimiento eterno. A los médicos que me pusieron de pie para poder terminar este viaje posponiendo una cirugía inminente, muchas gracias.Llevo conmigo 6 infiltraciones de columna en los últimos dos meses para poder permanecer de pie en esta despedida”, señaló el artista en su cuenta de Instagram.

Arjona dedicó unas sentidas palabras a los miles de fans que asistieron a sus innumerables conciertos y les dedicó su más sincero agradecimiento. Finalmente, en su post se despidió sin aclarar si esta ausencia será parcial o definitiva.

Me llamo Ricardo, los que me quieren me dicen SECO,y más feliz y pleno que nunca, aunque con un achaque que pronto será historia, les digo adiós y gracias, con todo el corazón fueron algunas de sus palabras de su mensaje.

Publicidad

Despedida Ricardo Arjona. Foto: Instagram @ricardoarjona.

Las palabras del artista, por supuesto, hicieron eco en los millones de seguidores de Ricardo Arjona, quienes se manifestaron en la misma publicación del cantante y mostraron su tristeza ante la despedida.

“No sé si es en shock que estoy o destruida. Tu mejor que nadie sabes el respeto y el cariño que te tengo. Yo se que estarás bien. Tu eres un hombre fuerte. Lo que no puedo entender es si hablas de una despedida de gira o una despedida de escenarios”; “GRACIAS POR HACERNOS SENTIR TANTO A TANTOS! Sé que encontrarás ese motivo que te haga volver a los escenarios “Uno no está donde el cuerpo si no donde más lo AMAN Y AQUÍ SE TE AMA TANTO” y “Cómo te admiro … por cada disco … por cada canción … por cada concierto … por tu dedicación de entregarnos lo mejor de ti, graciasssss…”; fueron las palabras de sus admiradores.