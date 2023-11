"Salir de un grupo y venir a ser solista fue como una catarsis": cantante Goyo

Este 2023 ha sido para Goyo una "catarsis": se formalizó la separación de ChocQuibTown y también de su pareja de toda la vida y ahora es también el renacimiento de la artista como una "pantera muy empoderada".

"Salir de un grupo y venir a ser solista fue como una catarsis", explica en una entrevista con EFE Gloria Martínez, conocida como Goyo, quien durante más de 20 años fue una de las caras visibles de ChocQuibTown, la banda que mezclaba ritmos urbanos con el Pacífico.

Tuvo que volver a la "Goyo chiquita" que empezó con el rap y encontrar de nuevo su 'voz individual' que al final se parece mucho a la del grupo porque no dejaba de ser el alma de ChocQuibTown.

"Yo soy Goyo, la pantera", comienza su nuevo tema, 'Tumbao', donde la cantante chocoana, vestida de negro al más puro estilo 'Wakanda' , pone banda sonora a su renacimiento: "no fue pa' tanto, la vida sigue".

"La pantera es un animal con el cual yo me identifico mucho porque dentro del misticismo que tiene es un animal que emana mucho respeto, realeza", explica. A Goyo la vida le cambió de un día para otro, por eso la pantera está "herida", "soltera" pero también "empoderada".

Tiene 'Tumbao'

'Tumbao', un adelanto del álbum que prepara, ha sido su forma de reafirmarse, de decirse "tú puedes, tú tienes tumbao", explica, después de la ruptura con 'Tostao' y también de reponerse en esta nueva vida.

"Es una canción que es un empoderamiento colectivo, pero también es una canción que me levanta y que me hace estar consciente y segura del camino que voy a abrir y a emprender como solista", defiende. Un camino "con muchos matices" pero que también era el que "había esperado durante mucho tiempo".

También es su forma de expresarse, de decir que obviamente en lo personal está tocada, pero esto no le va a derribar. Es decir, usar una ruptura en lo creativo. Lo ha hecho Shakira en sus últimos temas y también Karol G, y han sido muy criticadas.

"La música siempre ha sido ese lenguaje o ese vehículo para nosotros comunicar y las mujeres, cuando comunicamos, comunicamos de otra manera. Seguramente en la industria musical no están acostumbrados a escuchar 'no estoy llorando, la vida sigue, no fue para tanto', como yo digo en 'Tumbao'", explica.

Tampoco están acostumbrados a que una mujer, como hace ella, diga: "¿quieren ser como yo? nazcan de nuevo".

Llena de oportunidades

Este año también ha sido de altibajos: mientras asumía esta nueva vida como solista y soltera actuó en el lanzamiento del 'Victoria's Secret World Tour' y fue premiada como 'Agente de cambio' por Billboard.

A ese escenario se subió de la mano de su madre y su hija, consciente del precedente que sienta para las nuevas generaciones que pueden ver por fin el reconocimiento a una mujer afrocolombiana.

"Me siento muy emocionada de poder tener la oportunidad de llegar a espacios donde uno no se imagina o que no ha habido mucha oportunidad, entonces es bonito porque el mensaje es 'Si Goyo puede, otras artistas como yo también pueden'", dice.

Y continúa: "ChocQuibTown abrió un canal muy importante para la música del Pacífico, pero también como mujer he tratado de usar mi voz en todas las plataformas".

Como una voz de referencia feminista y antirracista, comprometida socialmente, vivió un episodio incómodo después de ser blanco de críticas al actuar en los Premios Nuestra Tierra con un gato, aunque ella defiende que lo hizo con amor.

"A mí me tocó mucho el corazón ver las críticas de un país que siempre he amado. Yo nunca había tenido la oportunidad de ser 'funada' (criticada) de esa manera en internet", recuerda ahora. Pero de ahí sacó una lección: "aprender a defender las cosas sin odio, sin herir" y saberse humana.

"Los humanos somos eso. Entonces aprendí a aceptar las emociones, todas las que vinieran de tristeza, de impotencia y todo. Pero también soy muy clara y me quedo con las experiencias; me sirvió para aprender", subraya.

Ahora quiere centrarse en hacer música y pensar en nuevas colaboraciones. Le encantaría cantar con Rihanna o con la nigeriana Tems. O quizás con algún artista indio o quedarse simplemente en Latinoamérica.

"Pienso que me he estado preparando para el 2024 todo este año, haciendo mucha música en el estudio", afirma, por lo que el próximo año espera poder mostrar el producto y anunciar una gira: "espero darles mucha música porque yo sé que hay mucho repertorio; 'Tumbao' es el primero, así que recíbanlo porque lo que viene va a ser candela", anuncia.

