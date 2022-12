¡Se despachó! Polémicas declaraciones de Robinson Díaz sobre nuevos actores

El reconocido actor Robinson Díaz se despachó en La Red Caracol y habló sobre temas referentes a la industria de la televisión colombiana, entre ellos, el papel de los nuevos talentos en el país y el extranjero.

Díaz afirmó que se ha encontrado con actores que no se saben la letra al momento de pararse en un escenario.

Publicidad

"Hay muchos nacionales que la embarran en México, uno no puede ir allá a creerse que lo llamaron porque es único, le están dando la oportunidad. No entiendo como aceptan gente que no se sabe la letra", indicó Robinson.

Lea también: Es importante contar historias difíciles para exorcizarlas: Robinson Díaz

"Hay un montón de actores que son fantoches, no son ni lo uno ni lo otro, son comerciantes", puntualizó.

Sobre la industria de la televisión colombiana resaltó que es importante seguir produciendo.

Publicidad

"No sé lo que está pasando, no creo que no existan historias", contó Robinson a La Red.

Vea aquí todas las declaraciones:

Publicidad