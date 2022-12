¡Se fue con toda! Adriana Lucía respondió a los críticos de los tatuajes

En los últimos días el tema de los tatuajes ha estado a la orden del día en las redes sociales luego de conocerse hace una semana un concepto de la Secretaría General de la Policía Nacional que plantea prohibirlos en integrantes de esa institución.



La artista Adriana Lucía no quiso permanecer ajena a la discusión y publicó un mensaje en el que los respalda a pesar que no tiene marca en su cuerpo.



“No tengo tatuajes pero mis dos hermanos sí ( y bastantes) y además los tres somos músicos. Ni vagos, ni delincuentes, ni todas esas estupideces que oigo que algunos dicen con la bocota llena. Mis músicos (tatuados y no tatuados) son gente decente y trabajadora. ¡Cojan oficio!”, escribió en su cuenta de Twiter.





La postura de la cantante ha sido respaldada por varios usuarios, sin embargo, también ha recibido críticas que también ha decidió responder.

