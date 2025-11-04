Seguridad de Shakira bloquea a reconocida imitadora de la artista en pleno concierto; hay video

El reciente concierto de Shakira en Bogotá, como parte de Las mujeres ya no lloran World Tour, se hizo viral debido a un episodio protagonizado por el equipo de seguridad de la artista.

El 1 de noviembre de 2025, durante la puesta en escena de la artista barranquillera, una mujer vestida con un top plateado y pantalones brillantes idénticos a los de Shakira intentó avanzar hacia la zona principal del escenario.

Esta mujer fue identificada como Shakibecca, una reconocida imitadora venezolana. El momento tenso se registró precisamente mientras la barranquillera interpretaba uno de los temas más esperados de la noche: la "Music Sessions No. 53", canción que compuso junto a Bizarrap

Las cámaras del público captaron la rápida reacción de los guardas de seguridad, quienes impidieron que Shakibecca lograra su objetivo. El personal bloqueó su paso de manera discreta, logrando evitar cualquier interrupción en el desarrollo del show.



Le puede interesar: ¿Quién es Shakibecca, imitadora de Shakira a quien critican por “desubicada”?

La imitadora, conocida por replicar con precisión los gestos y la voz de la cantante, ya había convocado a medios a su llegada al aeropuerto, consolidando su figura como la "imitadora internacional".

Es notable que Shakira continuó su actuación con el tema, ajena a lo que ocurría detrás de ella en el escenario.



Debate en redes

Las imágenes del bloqueo se difundieron rápidamente en plataformas como TikTok y X, generando reacciones encontradas entre los asistentes y la audiencia digital. El incidente desató un debate inmediato entre los seguidores de la cantante



Justificación de la seguridad

Algunos fanáticos consideraron que la intervención estaba justificada, argumentando que el parecido físico y la insistencia de la joven en imitar a la barranquillera podían dar lugar a confusiones.

Publicidad

Un usuario en X, incluso, expresó la preocupación por la "obsesión" de la mujer, recordando un episodio anterior en México.

Vea el video aquí: