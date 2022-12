Shakira celebra con sus hijos la Navidad en el desierto: "Buscando serenidad"

No fue un buen año en la parte personal para la cantante colombiana Shakira , quien aparte de su problema con el fisco de Barcelona, se separó de su pareja por más de once años, Gerard Pique. El escandaloso fin a la relación por una supuesta infidelidad por parte del exfutbolista español fue la ‘comidilla’ de los titulares de los medios de comunicación que cubren entretenimiento y deportes en el mundo

La barranquillera, quien no se ha pronunciado directamente sobre el tema, volvió a la escena musical internacional de la mano de dos temas que, según algunos medios, serían dedicados a Piqué: ‘Te Felicito’ a dúo con el puertorriqueño Raw Alejandro y el tema que le dio la vuelta al mundo ‘Monotonía’ con el también cantante boricua Ozuna. Estos sencillos fueron un éxito rotundo y pusieron a la colombiana de nuevo en los primeros lugares de las listas musicales más importantes mundialmente.

La música fue el escape de Shakira para afrontar su difícil situación sentimental a la que se unió la custodia por sus hijos, Milan y Sasha. Después de varios meses de un proceso de separación se conoció cómo será de ahora en adelante el tiempo que compartirán con sus hijos, pues la colombiana fue enfática y a principio del 2023 se irá de España para rehacer su vida en Miami.

Por el momento, la artista barranquillera festejó la Navidad en el desierto junto a sus hijos. Con una foto y un sentido mensaje en inglés y español dio a conocer que está buscando la paz y la tranquilidad tras un año lleno de altibajos.

"In the desert this Christmas, searching for serenity. En el desierto buscando la serenidad en esta navidad", publicó la barranquillera.

La imagen, por supuesto, fue bien recibida por sus seguidores, quienes llenaron la publicación de comentarios positivos, llenos de amor y apoyo a la cantante. La foto alcanzó más de un millón de ‘Me Gusta’ en menos de una hora.

