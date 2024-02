Shakira no ha lanzado su nuevo albúm "Las mujeres ya no lloran", pero ya es #1 por esta razón

Desde que Shakira anunció su nuevo álbum, que será lanzado el próximo 22 de marzo, sus millones de seguidores y la industria musical están a la expectativa.Aunque ya se conocen algunos temas de “Las mujeres ya no lloran” el material, que no ha visto la luz del día, ya cuenta con impresionantes números.

Y la ansiedad de sus fans se refleja notablemente en plataformas como Amazon, donde el álbum ya se ubica en el primer puesto del ranking mundial de preventas, evidencia del inquebrantable apoyo de los seguidores de la cantante colombiana.

¡Me dicen de mi equipo que nuestro nuevo álbum es ya # 1 ventas de pre orders en Amazon! ¡Gracias por tanto!" expresó Shakira, manifestando su gratitud hacia sus fans.

Shakira, quien no había lanzado un álbum desde "El Dorado" hace siete años, describe a "Las mujeres ya no lloran" como un trabajo discográfico profundamente personal y sincero.

"Al escribir cada canción, me reconstruí a mí misma. Al cantarlas, mis lágrimas se transformaron en diamantes y mi vulnerabilidad en resiliencia", compartió la artista sobre el proceso creativo detrás del disco. Este álbum representa una transformación, un proceso "alquímico" que ha permitido a Shakira canalizar y afrontar las pruebas de su vida en música emotiva.

Dentro de este nuevo proyecto de 16 temas, la cantante incluye ocho canciones completamente nuevas,además de sus recientes éxitos como "Music Sessions Vol. 53 Ft. Bizarrap" y "TQG Ft. Karol G". Los temas lanzados previamente ya suman más de 3.7 millones de reproducciones en Spotify, lo que refleja la anticipación y el entusiasmo que los fans tienen por el resto del álbum.

"Estoy muy emocionada porque finalmente puedo compartir con ustedes todo lo que hemos trabajado en estos últimos tres años", confesó Shakira, resaltando el extenso período de dedicación detrás de este lanzamiento.

¿Cómo será el nuevo álbum de Shakira?

Las ediciones Zafiro, Diamante en vinilo y Diamante en CD de "Las mujeres ya no lloran" no solo dominan el ranking de preventas en Amazon, sino que también se encuentran entre los cinco más vendidos a nivel Latinoamérica. En el panorama internacional, la edición Zairo en vinilo del álbum escaló al primer lugar en la lista de CDs y vinilos más vendidos, superando obras de artistas como Ace Frehley y Phish.

Sin embargo, es notable que en Latinoamérica, el álbum ahora ocupa el segundo lugar, solo detrás de "Legend: The Best of Bob Marley And The Wailers", manteniendo a pesar de ello una presencia destacada en el top 5 con varias de sus ediciones especiales.

Los seguidores de Shakira los más felices

La noticia del lanzamiento y el éxito previo de "Las mujeres ya no lloran" no solo fue bien recibida por los seguidores de Shakira, sino que también generó un gran revuelo en las redes sociales, con los fans expresando su entusiasmo y apoyo inquebrantable hacia la artista.

Este álbum se perfila no sólo como un triunfo en términos de ventas, sino como una obra significativa en la discografía de Shakira, marcando su regreso a los más grandes listados de música que nunca le han sido esquivos a la artista barranquillera.

