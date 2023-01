La separación entre la colombiana Shakira y el español Gerard Piqué fue uno de los temas más virales del año 2022, ya que después de 12 años de relación, ambos decidieron ponerle punto final a su vinculo amoroso. Desde entonces, tanto la cantante como el exfutbolista han estado involcudrado en varios temas, como el de su repartición de bienes y la custodia de sus hijos.

Este martes, 10 de enero, la colombiana anunció que estrenará su nueva en colaboración con el productor argentino Bizarrap, conocido por crear varios éxitos con artistas internacionales como Residente (Calle 13), Duki, Quevedo, Paulo Londra, entre otros. En la cansión, Shakira aprovechó para mandarle otra indirecta a su expareja Gerard Piqué, quien ahora es pareja de la joven española Clara Chía.

De hecho, en redes sociales, antes de que se estrenara el sencillo, se filtró una supuesta letra de la canción dela colombiana y en esta no deja muy bien parado al español Piqué.

"A ti te quedé grande por eso estás con una igualita que tú. Esto es pa’ que te mortifique, mastica y traga pa’ que no pique. Yo contigo ya no regreso ni aunque me llores ni me supliques. Entendí que no es culpa mía que te critiquen. Yo solo hago música, perdón que te sal-pique”, dice la canción.

Cabe resaltar que, esta no es la primera canción en la que Shakira trata de enviarle indirectas a su expareja, en su pasado sencillo, 'Monotonía', la colombiana le dedicó varias palabras a Piqué. Además, en redes sociales, el el video también se volvió viral y los internautas asociaron cada fragmento con su ruptura amorosa.

