Shakira y Karol G, ¿qué significa TQG?

La espera terminó para los fanáticos de las colombianas Shakira y Karol G , quienes lanzaron este viernes, 24 de febrero, su más reciente trabajo musical llamado TQG, que logró un récord de vistas en YouTube en las primeras horas; lograron más de 20.000 reproducciones en cuestión de minutos y se convirtieron en tendencia número uno de la plataforma.

Antes del estreno oficial, las artistas ya habían dado pistas a través de sus redes sociales del nombre del tema y de lo que se vería en partes del video, que dura tres minutos y 36 segundos, pero, ¿qué significan la siglas TQG?

TQG es la abreviatura de Te Quedó Grande, que según muchos de los seguidores de Shakira y Karol G, es una clara indirecta a sus exparejas: Gerald Piqué y Anuel AA, respectivamente.

Las indirectas y alusiones en la letra de TQG

Publicidad

“Te fuiste diciendo que me superaste. Te conseguiste nueva novia, lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo todas las historias”, son las primeras líneas interpretadas por la ‘Bichota’.

“Verte con la nueva me dolió, pero ya estoy puesta pa’ lo mío. Lo que vivimos se me olvidó y eso es lo que te tiene ofendido, que hasta la vida me mejoró, juro que ya no eres bienvenido… Y lo que tu novia me tiró, eso no da ni rabia ni un me río”, dice otro aparte de la canción, que sería una ‘tiradera’ directa a Piqué y a su novia Clara Chía.

TQG es la primera colaboración que las dos artistas hacen y, además, hace parte del lanzamiento del nuevo álbum de Karol G llamado Mañana será bonito, el cuarto trabajo desde que arrancara su carrera discográfica en 2017, con Unstoppable.

Publicidad

Cabe recordar que ‘La Bichota’ ya había publicado un mensaje para Anuel AA en su canción Mamii, que también fue un dúo con la cantante Becky G y con el que consiguió el premio Lo Nuestro a Canción Del Año-Urbano en una gala celebrada en Miami, Estados Unidos.

Por su parte, Shakira también ya había publicado una canción haciendo referencia a su relación sentimental con el exfutbolista español y, luego, lanzó la sesión #53 junto al productor argentino Bizarrap, que ocupó los primeros lugares en Spotify tras su lanzamiento.

Le puede interesar: