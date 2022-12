"Siento que aún no he empezado": J Balvin tras romper todos los récords en Spotify

El cantante J Balvin, en entrevista con BLU Radio, habló del buen momento que vive al convertirse en el artista más escuchado en Spotify, plataforma de música streaming en la que desbancó a Drake.

"No se puede uno sentir famoso", dijo al referirse al reconocimiento recibido gracias a los más de 48 millones de oyentes que acumula mensualmente.

"Muy agradecido, muy contento con lo que está pasando. Es muy importante para el mundo saber que el español está creciendo de tal manera que logramos la posición número uno al artista más escuchado a nivel globado. Es muy bonito porque ha sido en español", declaró el paisa.



Al ser preguntado sobre el nivel de estrellato en el que se siente, J Balvin dijo que en el "0.0001%".

"Yo siento que aún no he empezado. Apenas están empezando los sueños más grandes que tengo. No se puede uno sentir famoso ni de esa manera. Lo único que siento es que soy un soñador y debo inspirar a la juventud a que siga su sueño", aseguró.

J Balvin también habló de su encuentro con Rihanna y aseguró que cuando la conoció le declaró su amor. "Yo estaba asustado, pero ya pasó", contó.

Escuche la entrevista completa: