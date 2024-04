Silvestre Dangond se prepara para su concierto en Medellín: esto es lo que tendrá

Llegó el poder a Medellín y este sábado, 20 de abril, el estadio Atanasio Girardot se vestirá de rojo para que Silvestre Dangond ofrezca su tour ante miles de antioqueñosque llegarán al coloso de la 70. El show promete estar lleno de vallenato y lo mejor de su carrera para que sus fans disfruten de una velada inolvidable.

Según dejó conocer la organización, la tarima en donde estará el guajiro será de una altura de 70 metros de ancho y una boca escénica de 26 metros, que, como es habitual, aportará la esencia de su espectáculo para que se pueda hacer libremente.

Temas como: ‘Bacano’, ‘Primero fue mía’, de su más reciente álbum ‘Ta Malo’, y otros hits como: ‘Por un beso de tu boca’, ‘Ya no me duele más’, ‘La Difunta’, ‘Niégame tres veces’, ‘Cantinero’, ‘La colegiala’, muchos más, en los que estará acompañado de los acordeoneros Rolando Ochoa y Juancho De La Espriella.

Silvestre Dangond lanzamiento Ta Malo. Foto: Instagram Silvestre Dangond.

"Cuando hablo de Juancho y de Rolando se me iluminan los ojos, compañeros de batallas. Lógico, con uno duré una década luchándola, remándola. Con Rolando, aunque fue muy poquito tiempo, también se vivió una lucha porque llegar al puesto de Juancho no era fácil, pero con mucha dedicación, fuerza y aguante logramos sacar el álbum de La 9a Batalla”, manifestó Dangond.

Asimismo, el espectáculo estará acompañado por un equipo logístico de 10 camiones de 12 metros de longitud que se han encargado de transportar todo el equipo, incluidas 4 pantallas, varias iluminarias y más cosas que usa él durante el show.

"Después de mucho tiempo comprendí las pruebas que Dios me puso en el camino. Para mí, el Campín no es un reto. Hace años pasé por ahí y siempre lo miré con respeto. Pese a llenar cinco veces el Movistar Arena con sold out, nunca se me pasó en la cabeza estar aquí, nunca", dijo el cantante en Bogotá tras el anuncio, pues luego de Medellín estará en Valledupar y en la capital de Colombia.