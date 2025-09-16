Sin filtros, Beéle habla de su video íntimo con Isabella Ladera: "Quieren acabarme"

Luego de varios días de que se filtrara un video íntimo con la modelo Isabella Ladera, el cantante Beéle habló del tema con Westcol antes de su concierto en Costa Rica el fin de semana en donde, según él, este tipo de situaciones lo hacen con tal de destruirlo y en una zona donde todos son hostiles: internet.

Si bien ambos no hablaron puntualmente del tema, Westcol fue directo y le dijo que “no entendía cómo no podía hablar” ante tantas cosas que decían de él en internet, haciendo referencia a la “funa” que pasa por dicho video.

Isabella Ladera y Beéle // Foto: AFP

“Los que quieran acabar con mi paz mental, la tienen difícil esos hiju*. Después de la primera inyección de la funa, uno es inmune. Uno entiende cómo se trabaja el morbo de tal manera, sabiendo que tú no actuaste de mal manera, cómo te quieren acabar la vida y cerrarte todas las puertas por la mala intención de una persona. Sabiendo la persona que eres y la forma en que miras la vida. Hermano si tú sigues con tu vida y yo con la mía, no tengo por qué quitarte o cerrarte una persona, si ni siquiera quiero verte en mi pu* vida. Hoy se estanca mentalmente cualquier persona que le pone cuidado a un burro”, fueron las palabras de Beéle sobre el tema.

Aunque en sus palabras no se refirieron puntualmente a Isabella Ladera, según algunos, sí lo dio a entender cuando terminó y dijo que de esos temas se encargarán los abogados, quienes tendrán la verdad a la final del día y su trabajo será hacer música, que sin importar lo que quieran los demás. Asimismo, dijo que todos los que muestran o sacan cosas de él en internet lo hacen para destruirlo y los envidiosos, por ende, dio a entender que habría sido alguien cercano a él.

“Yo estoy tranquilo y así seguiré… solo me dedicaré a lo mío, la música, que es por lo que vivo”, dijo.