Filtran nuevo video íntimo de Beéle e Isabella Ladera; ella se pronunció en redes

Una nueva polémica sacude las redes sociales luego de que se viralizara un video íntimo del cantante colombiano Beéle junto a su expareja, la influencer y modelo venezolana Isabella Ladera. La también modelo confirmó la autenticidad del primer video difundido, asegurando que solo estaba en manos de ella y del cantante.

“Ese video solo estaba en manos de dos personas: la otra persona y yo”, escribió la influencer en su cuenta de Instagram, haciendo una aparente acusación directa hacia Beéle.

Tras estas declaraciones, el equipo legal del artista no tardó en pronunciarse. Los representantes de Beéle, a través de Víctor Mosquera Marín Abogados y DMR Law LLC, aclararon que el cantante no filtró ni participó en la divulgación del material, subrayando que su carrera internacional descarta cualquier interés en este tipo de actos.

“Rechazamos de manera categórica la circulación en redes sociales y plataformas digitales de un video íntimo que vulnera la privacidad y la dignidad de las personas involucradas”, se lee en el comunicado. Además, los abogados recordaron que Beéle también es víctima de la exposición no consentida y advirtieron que compartir o difundir este tipo de contenido constituye una forma de violencia digital.

La polémica se intensificó el pasado miércoles 10 de septiembre, cuando comenzó a circular un segundo video de la expareja. Este clip, presuntamente grabado el mismo día que el primero, dura cinco minutos y rápidamente se difundió en varias plataformas digitales.

Ante esta segunda filtración, Isabella Ladera se limitó a publicar en sus redes una imagen con el mensaje: “Todo va a estar bien”, mientras que Beéle no se ha pronunciado públicamente sobre el nuevo video.