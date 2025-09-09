Ojo, si compartió video de Beéle e Isabella Ladera podría estar cometiendo un delito

La filtración del video íntimo de Béele e Isabella Ladera, su expareja, ha sido tema de conversación mundial, en especial porque ambos confirmaron que sí eran los que aparecían y esto elevó la expectativa de búsqueda de miles de personas queriendo ver el famoso clip.

Por un lado, Ladera manifestó sentirse devastada por lo sucedido y que tomará acciones legales por dañar su buen nombre y, por otro, Beéle expresó que también se pedirá la eliminación del video en todas las plataformas al ser un fallo a la privacidad. No obstante, si usted lo compartió también podría estar cometiendo un delito.

Beéle-Isabela Ladera. Foto: Instagram @beele-Isabela_Ladera_.

¿Es un delito compartir el video de Beéle e Isabella Ladera?

No, si usted lo recibió de un tercero; no obstante, si usted filtró el contenido sí estaría incurriendo en un delito, que en Colombia puede derivar en una suma alta de dinero, incluso, hasta una condena de algunos meses en prisión.

En Colombia la divulgación de contenido íntimo sin el consentimiento es un delito. De acuerdo con el artículo 3 de la Ley de Datos Personal, este tipo de video es considerado información sensible y privada, por lo tanto, su uso indebido puede llevar a sanciones penales y económicas, por ende, si usted fue parte del problema, o alguno de estos dos (Beéle o Isabella) filtraron el clip, podrían enfrentar un problema legal.

“El que haga a otra persona imputaciones deshonrosas, incurrirá en prisión de dieciséis (16) a cincuenta y cuatro (54) meses y multa de trece punto treinta y tres (13.33) a mil quinientos (1.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes”, indicó el Código Penal sobre los que comparten información que dañe la imagen de otra persona.

Isabella Ladera y Beéle // Foto: AFP

Beéle e Isabella Ladera anuncian acciones legales

La expareja, cada uno por su lado, anunció acciones legales para que “los que filtraron el video” paguen por dañar su buen nombre e imagen personal al divulgar este contenido privado y sensible.

Por ahora, solo hay especulaciones, pero Ladera aseguró que fue el artista el que habría filtrado este contenido.