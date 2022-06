Sorpresa en el Desafío The Box: Jhonny Rivera acompañó a integrantes de Alpha en su noche de karaoke

Después de ganar el Desafío de Sentencia, Premio y Castigo, y cumpliendo lo que Andrea Serna había mencionado al inicio del capítulo, el equipo Alpha disfrutó de una noche de karaoke en el Club House, con la compañía, nada más ni nada menos, de Jhonny Rivera.

Mientras todos los súper humanos del equipo morado disfrutaban los premios de su más reciente victoria y departían juntos en la noche de Karaoke, Tarzán inició cantándole una canción a Karol, su “amada”, según comentó Gabriela Tafur.

Sin embargo, mientras todos disfrutaban, los participantes fueron sorprendidos por el famoso cantante Jhonny Rivera, que era la gran sorpresa que había prometido Tafur a los vencedores del desafío de sentencia.

Cuando todos cenaban, Rivera se abrió con los integrantes del equipo y les contó la historia de cómo empezó a cantar y sus inicios en la música; emocionó a todos que empezaron a corear: “¡Te queremos, Jhonny, te queremos!”, sin cesar.

“Un día se presentaba el émulo del Charrito Negro en mi pueblo y me colocó el micrófono un momentico, canté y la gente gritó. El dueño del negocio, a los días, me dijo que todo el mundo estaba hablando de cómo cantaba y me dijo que me contrataba”, relató Rivera.

