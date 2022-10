Stan Lee tendrá una aparición más después de Capitana Marvel

Kevin Faige, el presidente de Marvel Studios, confirmó que Stan Lee tendrá un cameo más después de su aparición en Capitana Marvel.

El cofundador de Marvel, Stan Lee, murió en noviembre de 2018 a los 95 años, además de su gran aporte al mundo de los comics, apareció 42 veces junto a sus personajes en las adaptaciones de sus obras.

Feige, no reveló en cuáles películas estará, pero se presume que puede ser en “Avengers: End Game” o “Spider- Man: Far from home”, las cuales comenzaron rodaje cuando Lee todavía estaba vivo.

Además del cameo, los directores Anna Boden y Ryan Fleck le afirmaron a Metro, que la película tendrá un homenaje al fallecido escritor.

