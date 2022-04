“Su envidia me hace más fuerte”: hija de Marbelle se despachó contra sus críticos

La cantante colombiana Marbelle lleva algunas semanas envuelta en varias polémicas por cuenta de unas afirmaciones en contra de la candidata a la vicepresidencia Francia Márquez, lo que obviamente fue tendencia, a eso no escapó su hija Rafaella Chávez.

Y ante una lo que se presume una defensa de la artista, la joven de 23 años aprovechó las historias de Instagram para despacharse contra sus críticos y se refirió a todas esas personas que “se toman el tiempo de mandar odio”

La también cantante envió una reflexión y despachó contra sus críticos a través de las redes sociales.

“Me da muchísima gracia ver-cómo acá somos expertos en vivir de los demás menos la propia –vida La crítica me hace importante y su envidia me hace más fuerte, más importante (...) De verdad que eso no va a impedir que siga mi camino y que siga alcanzando mis sueños”, expresó.

Rafaella se despachó contra sus críticos y les mandó un mensaje pic.twitter.com/N0tRgceimY — Ana (@PuraCensura) April 5, 2022

