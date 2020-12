“Te pareces a mi gato”, le dice Pipe Bueno a Sebastián Yatra por quitarse la barba

A través de sus redes sociales, el cantante Sebastián Yatra volvió a llamar la atención tras publicar un video en el que se dejó ver sin barba, algo que volvió a causar revuelo entre sus seguidores.

Recordemos que en el 2018 el cantante se quitó la barba y a muchos de sus fanáticos no les gustó para nada su cambio, pues aseguraron que no se veía para nada bien sin su look habitual.

En aquel entonces, Yatra recibió cientos de críticas, pero en esta oportunidad no se salvó de los comentarios, pues amigos cercanos al cantante como Pipe Bueno , Juanpa Zurita y Sebastián Villalobos, por mencionar algunos, comentaron su publicación y se burlaron de su nuevo look.

"Te pareces a mi gato", escribió Pipe Bueno de manera burlona, "parce, déjese la barba", dijo Juanpa Zurita. Así como ellos, muchos comentaron el video de Yatra.

A continuación mire el video de Sebastián Yatra en el que se muestra nuevamente sin barba: