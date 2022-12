¡Tremendo show el de Maluma al recibir su propio avión!

Como si no lo pudiera creer y entre lágrimas, Maluma le dio la bienvenida a Royalty Air, un avión Gulfstream G450 que ahora es de su propiedad.

“Los sueños se hacen realidad, he trabajado mucho por esto. Me siento muy feliz”, fue la frase que pronunció dentro de la lujosa aeronave luego de abrazar en medio de la alegría a su mamá y otros cercanos.

Las imágenes fueron publicadas en Instagram, donde recordó los momentos iniciales de su carrera, cuando le cerraban la puerta en algunas estaciones de radio.

“No creían en mí y muchos decían que no iba a llegar a ningún lado... Pues parceros ahora sí que vamos a llegar lejos (…) Sueñen sin miedo, nunca crean en un NO como respuesta, ustedes son el timón de su vida y pueden llegar hasta donde su mente y corazón quieran”, escribió.

Otros artistas como J Balvin, Pipe Bueno, Zion, Yandel, Felipe Peláez, entre otros, lo felicitaron por su nuevo logro.

