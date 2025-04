Tuto se encuentra en 'Canela Skin' un nuevo estilo a su gusto: "Me sentí muy bien"

Un día soñó en estar rodeado de los más grandes de la industria y un día la vida le demostró que era "digno" de ser parte de este mundo cuando Maluma se fijó en él por su manera de vivir la música. Eso le sucedió a Tuto, un joven artista antioqueño, que comenzó a tener el doble trabajo para demostrar que sí valía esa confianza.

"Es algo gratificante y motivador. Ahí es donde uno debe apretar las tuercas y decir: ‘Ok, si están pasando estas cosas’, es cuando uno más debe trabajar y lograr llevar a otro nivel la carrera (…) El trabajo de todo artista que está en desarrollo que se debe hacer es estar en el estudio. Uno quiere ya, estar al lado de los gigantes, pero lo lindo de todo esto es el proceso. Hacer parte del proceso y experimentar, experimentar sonidos. Medellín es capital del género urbano, pero nosotros las nuevas generaciones tenemos que convertirla en capital de la música”, expresó en diálogo con Blu Radio hace algunos meses, y, ahora, tiempo después lanzó su tema más reciente: 'Canela Skin', el cual cambió muchas cosas.

Tuto regresó a Blu Radio con su energía característica y habló sobre su cariño por Bogotá, una ciudad que siempre lo recibe con los brazos abiertos y que valora los nuevos talentos y sonidos. Conversó sobre su más reciente canción 'Canela Ski'n, una mezcla fresca de Afrobeat, toques urbanos y dancehall. Explicó que no le gusta encasillarse en un solo género, sino que disfruta experimentar y conectar con lo que realmente le apasiona, siempre en la búsqueda de sonidos que le permitan transmitir emociones desde el estudio.

"Se lo mandé a los productores de Maluma, incluso al mismo Maluma, y todos me decían: 'Bro, sonás muy bien ahí, transmitís mucho'. Maluma me dijo: 'Parce, cuando uno encuentra un género en el que le puede susurrar al micrófono, hablarle bonito, como si le hablara al oído, y se siente cómodo, ahí es. Y siento que vos estás logrando eso'. Luego se lo mandé a Fuego y me dijo lo mismo: 'Bro, suenas increíble ahí, yo me sumo'. Y así nació la colaboración", contó sobre esta canción.

Agradece siempre el cariño y apoyo por parte de Maluma, que pese a su peso internacional, siempre ha estado ahí para escucharlo y darle consejos en su música. Espera que pronto se vengan más colaboraciones, como tuvo con Paulina B, hermana de su disquera, en donde lanzaron un electro corrido en donde ambos fluyeron de la mejor forma. Podría estar al lado del 'Pretty Boy' en su concierto en Medellín y, tal vez, también en Bogotá.

"En este momento estoy abierto a recibir muchas cosas, pero lo que sí tengo claro es que voy a dar mucha música. Llevo mucho tiempo metido en el estudio y tengo más de 400 temas, pero he sacado muy poquito. Este año quiero darle al público todo eso que he venido trabajando", puntualizó.