Un colombiano apareció en la lista de música de Barack Obama: "Una mezcla eléctrica"

A través de su cuenta de X, el expresidente americano Barack Obama compartió dos imágenes en donde le mostró a sus seguidores las canciones que más escuchó durante el verano, que, según él, destacaron por ser muy buenas. Pero sorprendió la aparición del colombiano Feid con la canción 'Perro Negro' al lado del puertorriqueño Bad Bunny.

"Ahora que el verano está llegando a su fin, quería compartir algunas canciones que he estado escuchando últimamente. Y no sería mi lista de reproducción si no incluyera una mezcla ecléctica. ¡Espero que encuentres algo nuevo para escuchar!", agregó Obama en su cuenta de X.

Feid, uno de los artistas colombianos del momento, hace poco estuvo en suelo estadounidense por su gira 'Ferxxocalipsis' y, sin duda, logró ampliar el rango de su público llegando hasta el celular del expresidente de Estados Unidos. Si bien la canción pertenece a Bad Bunny de su último álbum, 'Nadie sabe lo que va a pasar mañana', la mezcla entre los dos le dan un toque especial a esta canción, que, según ambos, sonará en Medellín a final de año en el Atanasio Girardot.

Por otro lado, los seguidores del expresidente destacaron las demás canciones que también son grandes letras de artistas mundiales, que, en su mayoría, eran de habla inglesa. El gusto musical de Obama fue variados, pues apareció rap, reguetón, pop, latin pop, rock, afrobeat y otros géneros musicales más.

La lista musical del expresidente Obama:



'Come Away With Me' de Norah Jones.

'The People' de Common.

'Don't Cry Baby' de Etta James.

'Bad Boy' de Chris Jedi, Gaby Music & Dei V ft. Anuel & Ozuna.

'Yayo' de Rema.

'Old Dutch' de Bonny Light Horseman.

'Symptom Of Life' de Willow.

'Whiskey Whiskey' de Moneybagg Yo ft. Morgan Wallen.

'Stargazing' de Myles Smith.

'Wanna Be' de GloRilla & Megan Three Stallion.

'Jump' de Tyla, Gunna & Skillibeng,

'Perro Negro' de Bad Bunny y Feid.

'Lil Boo Thang' de Paul Russell.

'Rebirth of Slick' de Digable Planets.

'Them Belly Full' de Bob Marley & The Wailers.

'One of These Things First' de Nick Drake.

'Silvio' de Bob Dylan.

'Love is Everywhere' de Pharoah Sanders.

'Where Did Our Love Go' de The Supremes.

'Texas Hold Me' de Beyoncé.

'Someone to Watch Over Me' de Samara Joy ft. Pasqueale Grasso.

'A Bar Song' de Shaboozey.

'365' de Charli XCX.

'Chihiro' de Billie Eilish.

'Love Me Jeje' de Tems.

'I Like The Way You Kiss Me' de Artemas.

'Million Dollar' de Tommy Richman.

'I Can't Even Cry' de Hope Tala.

'No Diggity' de Blackstreet ft. Dr. Dre & Queen Pen.

'Charge It' de Enny.

'Process' de H.E.R.

'O Quarto' Carminho.

'What's In The Tea?' de Calimossa.

'I Love The Life, I Live, I Love The Life' de Hubert Sumlin & Keith Richards.

'Say So' de PJ Morton ft. Jojo.

'Why Don't You' de Cleo Sol.

'How Do You Want It' de 2Pac ft. K-Ci & Jojo.

'I Can't Get No' de Rolling Stones.