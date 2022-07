¡Va a ser papá! Juan Pablo del Desafío The Box vivió conmovedor momento al enterarse de la noticia

No todo son pruebas y noticias difíciles en el Desafío The Box, también hay tiempo para compartir conmovedores momentos como lo fue este lunes, cuando Juan Pablo, integrante de Alpha, recibió la noticia de que va a ser padre.

Después del tenso momento vivido hace un par de días, en el que los Super Humanos hablaron de cuánto extrañaban a sus familias, el integrante de Alpha se encontraba reunido junto con su esposa, Leidy, y sus compañerosa al vivir el mágico momento.

La pareja del atleta le entregó un regalo en medio de la reunión y, al echarle un vistazo, Juan Pablo no pudo de la emoción y compartió la sorpresa con todos los demás Super Humanos, quienes sin dudarlo aplaudieron y acompañaron el momento con gritos de felicidad.

“Yo le agradezco mucho a ella porque por ella estoy acá. Ella fue la que me ajuicio, se aguantó muchas cosas de mí y me convirtió en una buena persona, en un hombre bueno y derecho. Sin ella no estaría acá”, reconoció Juan Pablo.

