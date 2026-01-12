Vidente genera temor por predicciones para 2026: ¿el año de la muerte?

Apenas se han corrido 12 días del año 2026 y ya se han presentado varios hechos que han marcado la historia reciente del continente y del país. Esto ha despertado la intriga sobre lo que podría traer el resto del año, así como sobre lo que, según los astros, les depara a las personas.

Todavía no se ha llegado ni a la mitad de enero y los acontecimientos no han pasado desapercibidos para quienes siguen de cerca las predicciones espirituales y astrológicas. En redes sociales ha tomado fuerza un tema que ha generado preocupación: el llamado “Año cero”. A esto se suman las declaraciones de Mhoni Vidente, que han avivado el debate y despertado temores sobre lo que podría ser “el año de la muerte” o, por el contrario, un punto de partida para comenzar de nuevo.

Lejos de tratarse solo de una interpretación, sus palabras han sido leídas como una advertencia y, al mismo tiempo, como una invitación a la reflexión y a la preparación personal frente a lo que se avecina en este 2026.

Vidente genera temor por predicciones en 2026

Mhoni Vidente aseguró que este 2026 será muy distinto a los anteriores y estará marcado por lo que denomina un “vacío total”. Según explicó, este concepto no debe asumirse únicamente desde el miedo, ya que también puede representar una oportunidad. Para la astróloga, el vacío funciona como un espacio que cada persona puede llenar a partir de decisiones conscientes.

De acuerdo con su visión, “Dios nos da la oportunidad de llenarlo con todo lo que queramos”, una frase que pone en el centro la responsabilidad individual. Prosperidad, salud, estabilidad emocional o crecimiento espiritual serían posibles, siempre y cuando exista claridad en las intenciones y coherencia en las acciones.



¿Qué quiere decir el año del cero?

Según explica la vidente, el “Año del cero” representa un reinicio profundo. Entre los aspectos que lo definen se encuentran:



Un periodo propicio para sembrar nuevas intenciones.

Cambios personales que dependen de la mentalidad con la que se asuma el año.

Transformaciones emocionales y espirituales que pueden marcar el rumbo de los próximos años.

Por eso también lo describe como el año de la muerte, no desde lo literal, sino como la oportunidad para ponerle fin a aquello que hace daño. En ese contexto, una predicción en particular despertó la inquietud de miles de personas: la posible caída de un meteorito entre mayo y agosto. Según su lectura, más allá de lo físico, este hecho tendría un fuerte simbolismo energético, asociado a procesos de cambio y renovación.



Predicciones que ponen en alerta al mundo

Dentro de sus visiones, la astróloga también habló de escenarios colectivos. Señaló que “viene una tendencia de la derecha en América Latina” y que 2026 será “el año de los jóvenes en todas las formas”, lo que sugiere un relevo generacional y nuevas dinámicas sociales.

Más allá de presagios negativos, Mhoni recomendó aprovechar las oportunidades que trae el año para cuidar la salud mental y emocional, así como para tomar decisiones con mayor conciencia. Incluso afirmó que será un periodo marcado por matrimonios y embarazos, reforzando la idea de que este 2026 estará atravesado por nuevos comienzos.