Video: ¡Impresionante! Así cantaba Karol G en plena adolescencia

La cantante de música urbana Karol G recientemente compartió en su cuenta oficial de Instagram un video cantando cuando tenía apenas 17 años.



En el video la artista viste un esqueleto y su cabello luce distinto a la actualidad, era completamente negro y largo. La cantante interpreta la canción Killing Me Softly With His Song de Roberta Flack. Los seguidores de Karol G resaltaron su belleza y talento cuando aún era adolescente.

“Recordando lo que ha sido este proceso. Back, 17 años”, escribió la paisa en su publicación.



“Siempre talentosa (…) Qué linda (…) Eres la mejor (…) Me encantan tus canciones (…) Que voz tan melodiosa (…) Qué buen talento (…) Te luce el cabello negro”, son algunos de los comentarios de sus seguidores.



La publicación ya cuenta con más de 2 millones de reproducciones en menos de un día.