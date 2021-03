Video: Lowe León citó a una audiencia a Andrea Valdiri para reclamar sus derechos de paternidad

A través de un video publicado en sus redes sociales, Lowe León decidió responder y aclarar la polémica en torno a su relación con su expareja Andrea Valdiri y con quien espera un bebé.

El cantante, además de dar varios detalles de los motivos de su separación, contó que todo lo hizo por el bienestar de la hija que espera con Valdiri .

“La decisión de terminar esta relación fue de manera unilateral, decisión que tomé debido a un sinfín de situaciones que no nos hacían compatibles y que considero necesarias para construir un hogar”.

“Me mantuve en silencio y preferí quedar como el villano de la película, lo hice por proteger a mi hija y por el temor de ser atacado”, agregó.

Aunque las declaraciones sorprendieron a los seguidores de la expareja, lo que más llamó la atención fue la citación judicial que le hizo León a Valdiri para reclamar sus derechos de paternidad.

“Públicamente le pido a Andrea Valdiri hacerse presente para conciliar el día 9 de abril del año en curso y le pido honrar sus palabras, demostrando que no tiene ninguna intención de entorpecer mi derecho natural a ser padre, le pido que evitemos un litigio mayor”, comunicó.

“Les hago publico la conciliación a través de mi abogado con el fin de llegar a un acuerdo con la mamá de mi hija (… ) Como padre lucharé por mis derechos”, dijo Lowe.

Además, aseguró que no abandonó un hogar y que no evadió su responsabilidad como padre. “Desde el día uno siempre he estado dispuesto a responder por mi hija”.