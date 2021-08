Video: Luisa Fernanda W reveló una de las secuelas que le dejó el COVID-19

La influenciadora y empresaria Luisa Fernanda W le contó a sus seguidores que sí padeció los estragos del COVID-19.

Tanto así que, meses después de contraer el virus, asegura que todavía tiene secuelas del mismo.

“¿Les ha dado COVID ?, le preguntaron vía Instagram a Luisa , a lo que ella respondió lo siguiente:

“Así es, terrible situación, a mi ya me dio hace mucho, pero todavía siento secuelas del COVID. A mi las cosas no me huelen ni me saben igual, es decir, tengo olores distorsionados”, afirmó la generadora de contenido.

¿Cómo percibe algunos alimentos?

Publicidad

“Hay ciertos alimentos que me huelen como a un químico y no sé que es”, dijo la influenciadora y generadora de contenido.

Vea aquí sus declaraciones: