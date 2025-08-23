VIDEO| Mafe Walker es vista besando a un reconocido cantante; ¿se acerca un nuevo amor?

Mafe Walker, conocida en redes sociales por sus afirmaciones sobre comunicarse con seres de otros mundos, vuelve a acaparar la atención, esta vez por un presunto vínculo amoroso con el cantante urbano italiano Markos Alexandro Di Niunzo, reconocido en la industria musical como Markillero Oficial.

Los rumores comenzaron a ganar fuerza después de que ambos compartieran imágenes y videos disfrutando de unos días de descanso en Cartagena.

En el contenido, publicado por ambos, se les ve pasando tiempo en las playas de Barú, luciendo relajados, sonrientes y en evidente cercanía, lo que desató todo tipo de especulaciones entre sus seguidores.

Durante el reciente puente festivo, fueron vistos en distintos planes por la ciudad costera, lo que aumentó las sospechas. Paparazzi captaron varias escenas en las que aparecen caminando juntos y compartiendo comidas en restaurantes exclusivos.

Incluso, un video viral ha incrementado la polémica, pues en él se aprecia lo que parecería ser un beso entre ambos, alimentando aún más la narrativa de un romance en puerta.

Aunque ninguno de los dos ha dado declaraciones oficiales, la química que demuestran en redes sociales y en sus apariciones públicas mantiene en vilo a los fanáticos y a los medios de entretenimiento.

Algunos usuarios han llegado a comentar que se trataría de una estrategia mediática para atraer miradas hacia sus carreras, mientras otros están convencidos de que la conexión es real. De confirmarse esta relación, se convertiría en uno de los temas más comentados de la farándula nacional.

No solo por la personalidad excéntrica de Walker, sino también por el creciente reconocimiento de Markillero en la escena urbana internacional. Por ahora, todo se mantiene en el terreno de las especulaciones, pero cada publicación conjunta sigue generando titulares y multiplicando las teorías en redes sociales.



¿Quién es Markos Alexandro Di Nunzi?

Markos Alexandro Di Nunzio, conocido en el mundo artístico como Markillero Oficial, es un intérprete italiano de música urbana y reguetón. Nació en Turín, pero ha establecido su residencia en Colombia, país donde ha impulsado su trayectoria musical.

Su carrera se ha desarrollado principalmente en ciudades como Cartagena y Medellín, lanzando temas que han tenido notoriedad como “Baila Mami” y “Me tira un WhatsApp”.

Más allá de la música, ha incursionado en la televisión participando en programas de citas como First Date en Italia y Enamorándonos en América Latina.

Su carácter extrovertido y su imagen lo han convertido en una figura mediática. Aunque también lo han rodeado diversas controversias, desde rumores de romances con celebridades hasta conflictos vinculados a su círculo familiar, entre ellos un caso de herencia que involucró a su padre en Italia.

En la actualidad, alterna su trabajo musical con una activa presencia en redes sociales, con el objetivo de consolidarse como uno de los nombres relevantes dentro del género urbano a nivel internacional.