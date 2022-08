Yeferson Cossio hizo un "house tour" para vender su lujosa casa en Chía

"Ya me voy de aquí", dijo Yeferson Cossio mientras hacía un "house tour" de su casa en Chía. Aunque no especificó su destino lo cierto es que el influenciador y generador de contenido mostró su casa inteligente y para ello hizo un video en YouTube mostrando con lo que cuenta su vivienda.

"Parce, estoy incomodo haciendo esto, no es mi estilo. Ya me voy y voy a vender la casa. Voy a mostrar todo lo que tiene y así será más fácil la venta. El segundo motivo es que ustedes son súper chismosos y me llevan pidiendo hace año y medio este house tour", dijo Yeferson, quien mostró desde sus plantas hasta su sala de cine.

En el video Cossio mostró que la vivienda cuenta con sala comedor, dos parqueaderos, dispositivos que hacen que su vivienda sea inteligente como Alexa, salón de cine, baños, sala de juegos, cuarto de música, jacuzzi, un asador, sala de ropas, balcón y hasta chimenea.

"Toda mi casa es inteligente y la voy a dejar así, tu le puedes pedir a la casa todo lo que quieras", contó el también empresario.

Vea la casa aquí: