Yeferson Cossio renuncia a ser colombiano tras polémica por impuestos de la Dian y ataques en redes

El influenciador Yeferson Cossio ha hecho publica su molestia en redes sociales sobre su inconformismo tras las millonarias sumas de dinero que ha tenido que pagar en Colombia por cuenta de los impuestos.

Su enojo ha sido tal que manifestó en Instagram su deseo de renunciar a la nacionalidad colombiana.

"Esto le pago de impuestos al estado, renuncio a ser colombiano, saquen sus propias conclusiones", escribió el influenciador en la red social acompañado de un video en el que habla sobre su inconformismo con el Estado.

"Yo diario le pago al Estado 1.571.000 pesos. Qué ridículo", indicó Cossio, contando detalles de su pelea con la Dian, incluso, afirmó que todas las posibles soluciones llevaban a un supuesto soborno.

"No voy a dar pie a que me encochinen ni me hundan", aseveró.

