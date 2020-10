Yina Calderón vuelve al quirófano de urgencia y se retira nuevos implantes de la cola

View this post on Instagram

Otra decisión fuerte de tomar pero lo mejor para mi 🙏🙏 mi cirujano me recomendó quitarme las prótesis desde la 1 cirugía que me hizo pero cómo soy muy terca le dije que "NO " todo salió perfecto en esa cirugía pero debía usar levantacola de por vida a eso sumarle que no se puede bailar, saltar.... y mil cuidados que se deben tener por bastante tiempo 😞 es por eso que @doctorcarlosramos me llamo y me dijo " yina porfavor quitemos las prótesis es lo mejor para ti y para mi tranquilidad, tu glúteo está muy débil y merece descansar " me puse a pensar muchachos y pensé en mi salud y no en la vanidad 🙏 de nada me sirve una cola grande y mi vida reducida a cuidados .... es por eso que ayer el doctor @doctorcarlosramos abrió y retiró mis prótesis 🥺 ! Más adelante les muestro cómo quedó .... el doctor @doctorcarlosramos les muestra el proceso ! ( 🙏🙏🙏🙏🙏 Dios gracias por darme la fuerza y @doctorcarlosramos por aconsejarme y buscar lo mejor para mi salud, una cola grande no nos hace mas lindas o más mujeres ! 💪💪💪