Estas son las 8 joyas que fueron robadas en el museo de Louvre: son de "valor inestimable”

Un caso ha despertado polémica en Francia y en el mundo, luego de que un presunto grupo de ladrones robara ocho joyas “de un valor patrimonial inestimable” del Museo del Louvre en París.

De acuerdo con los reportes de las autoridades, los delincuentes huyeron en moto tras un atraco que muchos medios calificaron como “de película”. La fiscal de París, Laure Beccuau, informó que cuatro personas habrían ingresado al museo para ejecutar el robo, el cual duró tan solo siete minutos y no dejó heridos.

Durante su huida, los ladrones lograron llevarse ocho piezas, aunque perdieron la corona de la emperatriz Eugenia, esposa de Napoleón III. Este objeto, decorado con 1.354 diamantes y 56 esmeraldas, según el portal del museo, fue hallado cerca del recinto. No obstante, el estado de la pieza está siendo evaluado por el Ministerio de Cultura.

La diadema de la reina María Amelia y de la reina Hortensia Departamento de Objetos de Arte Medieval, Renacentista y Moderno

Estas son las 8 joyas que fueron robadas del museo Louvre

Según National Geographic, el Louvre es el museo más visitado del mundo. Entre 2023 y 2024 recibió entre 8,7 y 8,9 millones de visitantes interesados en su arte. Sin embargo, también figura entre los recintos más vulnerables. Por eso, el robo ocurrido el 19 de octubre de 2025 no resulta del todo sorprendente: en 1911 ya había desaparecido la célebre Gioconda.



En esta ocasión, los hombres ingresaron a la Galería de Apolo y sustrajeron ocho joyas de valor incalculable. National Geographic detalló que las piezas robadas fueron las siguientes:

Collar de esmeraldas del conjunto de Marie-Louise Departamento de Objetos de Arte Medieval, Renacentista y Moderno

La diadema de la reina María Amelia y de la reina Hortensia : compuesta por cinco elementos articulados, cada uno rematado con un zafiro. En total, tiene 24 zafiros y 1.083 diamantes.

: compuesta por cinco elementos articulados, cada uno rematado con un zafiro. En total, tiene 24 zafiros y 1.083 diamantes. El collar de zafiros de la reina María Amelia y de la reina Hortensia: formado por ocho zafiros de distintos tamaños y 631 diamantes, con eslabones articulados que muestran una alta maestría de la época.

formado por ocho zafiros de distintos tamaños y 631 diamantes, con eslabones articulados que muestran una alta maestría de la época. Los pendientes de zafiros de la reina María Amelia y de la reina Hortensia : cada uno posee un botón con un pequeño zafiro rodeado de diamantes y un colgante con briolette de zafiro. En total, la pareja tiene 59 diamantes.

: cada uno posee un botón con un pequeño zafiro rodeado de diamantes y un colgante con briolette de zafiro. En total, la pareja tiene 59 diamantes. El collar de esmeraldas de la colección de la emperatriz María Luisa : conformado por 32 esmeraldas (10 en forma de pera) y 1.138 diamantes. La esmeralda principal pesa 13,75 quilates métricos.

: conformado por 32 esmeraldas (10 en forma de pera) y 1.138 diamantes. La esmeralda principal pesa 13,75 quilates métricos. Un par de pendientes de esmeraldas de la colección de María Luisa: contienen dos esmeraldas en forma de pera, cuatro adicionales y 108 diamantes.

contienen dos esmeraldas en forma de pera, cuatro adicionales y 108 diamantes. El “relicario”: un broche perteneciente a la reina María Luisa, del cual no hay mucha información.

un broche perteneciente a la reina María Luisa, del cual no hay mucha información. La diadema de la emperatriz Eugenia: con más de 1.300 diamantes y 56 esmeraldas, fue recuperada tras caer durante la huida.

con más de 1.300 diamantes y 56 esmeraldas, fue recuperada tras caer durante la huida. El gran lazo de corsaje de la emperatriz Eugenia: perteneciente al ajuar de Eugenia de Montijo, esposa de Napoleón III.

Boucle d'oreille, d'une paire de la reina Marie-Amélie y de la Reina Hortense. Departamento de Objetos de Arte de la Edad Media, del Renacimiento y de los tiempos modernos

Autoridades investigan vulnerabilidad del Louvre

La magnitud del robo ha reabierto el debate sobre la seguridad del museo más emblemático de Francia. Las autoridades revisan las cámaras y los protocolos internos, mientras expertos señalan que este hecho podría marcar un antes y un después en la protección del patrimonio histórico europeo.

