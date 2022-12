Acabar el proceso de paz no sería lo indicado: monseñor Castro

En dialogo con Blu Radio, monseñor Luis Augusto Castro, presidente de la Conferencia Episcopal, manifestó que el proceso de paz sí debe acelerarse pero que no debe estar condicionado a una fecha.

Monseñor Castro celebró, además, que las Farc continúen con el cese al fuego unilateral y que el gobierno siga adelante con los diálogos. (Lea también: Las Farc continuarán con cese unilateral de hostilidades )

"Afanarlo sí, pero no condicionar el proceso a una fecha porque eso podría ser negativo. Digamos que se fije una fecha y en esa fecha se analice el proceso, si se ve que está andando en forma positiva pues que siga, pero no acabarlo porque eso no sería lo indicado", puntualizo Monseñor Castro.

El presidente de la Conferencia Episcopal aseguró también que "hay que seguir apoyando este proceso" y que tiene la esperanza de que se va a llegar a un acuerdo que frena el conflicto de manera definitiva.