Ariadna Gutiérrez ya fue entrevistada en programa de Steve Harvey

120833-harvey.jpg

Se rumora que Gutiérrez habría recibido una suma cercana a los 150 mil dólares para participar en la entrevista.

La colombiana Ariadna Gutiérrez, coronada por error Miss Universo durante cuatro minutos, preguntó el pasado 7 de enero a sus seguidores en Twitter si concede una entrevista a Steve Harvey, presentador del certamen que en diciembre pasado se equivocó al anunciar la ganadora (Lea también: La hermana de Ariadna Gutiérrez no tiene nada que envidiarle ¡Es bellísima! ).

El malentendido, que ha dado la vuelta al mundo, dejó estupefactos a Gutiérrez y al público de todo el planeta, que contemplaron cómo el presentador aseguraba haberse equivocado al proclamar ganadora a Miss Colombia, ya que en realidad la corona pertenecía a la representante de Filipinas, Pia Wurtzbach.

Sitting down with @MissUniverse for the first time since the pageant. #TwoDayEvent #MissUniverseTheAnswers pic.twitter.com/SrRIwhBUBW

Tras multitud de bromas y críticas a la organización, la colombiana ha dado varias entrevistas en las que define como una "humillación" lo vivido y asegura que pese a lo ocurrido ella se sigue considerando la verdadera Miss Universo (Lea también: El mensaje de la nueva Miss Universo a Ariadna Gutierrez ).

De hecho, después de superar lo que definió en Colombia como "un duelo", Gutiérrez ha iniciado una intensa actividad en redes sociales, donde destaca los miles de mensajes de apoyo que recibe e incluso las parodias que se realizan sobre el error del certamen de belleza, celebrado el mes pasado en Las Vegas (EE.UU.).