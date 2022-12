Barack Obama no ha decido intervención en Siria

uso de armas químicas en Siria, aunque adelantó que cualquier acción sería un alerta para que el gobierno sirio no use esas armas nuevamente.

Obama dijo que su gobierno llegó a la conclusión que el gobierno del presidente Bashar al Asad estuvo por detrás del ataque contra civiles en un suburbio de Damasco en la semana pasada, que dejó centenas de muertos.

Sin embargo, dejó claro que eventuales operaciones militares serán de alcance limitado y no tendrán por objetivo alterar el equilibrio entre las fuerzas de Asad y los combatientes rebeldes, quienes se enfrentan en una sangrienta guerra desde hace dos años.

"No he tomado una decisión", dijo Obama a PBS NewsHour, para añadir que su equipo también estaba convencido que una "participación militar directa, participación en la guerra civil en Siria, no ayudaría a la situación" actual.

Al ser consultado sobre los objetivos estratégicos de eventuales ataques, Obama dijo que el gobierno Sirio "recibirá una señal bastante fuerte de que es mejor que no lo hagan nuevamente".

Con AFP.