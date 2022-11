Clan Úsuga tiene algunos lugares cercados en el norte del país: Defensoría

El anuncio fue hecho durante su visita al departamento del Cauca en donde defensores de Derechos Humanos denunciaron que se incrementaron las amenazas contra varios líderes sociales de la región través de panfletos atribuidos a bandas criminales.

Publicidad

“Definitivamente este grupo desconoce los Derechos Fundamentales de los habitantes de la zona norte del país; no solo aterrorizan a la población sino que también tienen algunos lugares cercados en donde la gente no puede ejercer sus derechos y donde no hay presencia efectiva de integrantes de la Fuerza Pública”, dijo Cajiao.

La entidad realizó un seguimiento nacional a las implicaciones por el denominado paro armado de las denominadas ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia’, en el que se ha reportado la paralización absoluta en Lorica (Córdoba), Apartadó, Riosucio y Turbo (Antioquia), así como en otros puntos del país la obstrucción de vías, la interrupción de clases en colegios y la pintura de grafitis en casas y vehículos que causaron temor en los habitantes. (Vea también: Paro armado del Clan Úsuga deja dos muertos y afecta varios departamentos ).

Publicidad

En un reporte inicial del Sistema de Alertas Tempranas (SAT), se informó de afectaciones en la movilidad como en el sector del Planchón de Valencia, que une a Córdoba con el Urabá. Desde Tierralta, Valencia, Moñitos, Canalete y Los Córdobas no se están despachando vehículos hacia Montería. Entre tanto, los 15 planchones que movilizan a la población entre Cereté y Lorica, dejaron de funcionar.

Publicidad

Además de la falta de transporte, en los municipios de Achí, Montecristo y Tiquisio, en el sur de Bolívar, en algunos colegios se decidió suspender clases como medida de prevención.

En zona rural de Cúcuta, en el corregimiento de Guaramito, los profesores devolvieron a los alumnos a sus casas como medida preventiva de seguridad, debido a las amenazas de los grupos ilegales de quemar los vehículos en la zona. Entre tanto, en San Onofre, Sucre, el comercio no abrió.

Publicidad

Antioquia ha sido un departamento muy afectado debido a que además de la paralización en Riosucio, Turbo y Apartadó (en donde incluso el centro comercial fue cerrado), en otros cuatro municipios se han cometido actos delincuenciales como en Necoclí, en el sector de Mulatos, donde fue atravesado un árbol para impedir la libre movilidad. Situación similar a la que ocurrió en el sector de Balsillas, de San Juan de Urabá, donde una tractomula fue dejada en la vía.

Publicidad

También se reportó la pintura de grafitis con las iniciales de AGC en la Institución Educativa Nueva Colonia, la Iglesia y una oficina de apuestas en el corregimiento de Nueva Colonia, en Turbo; así como en el barrio San Marino, de Carepa, en donde siete viviendas y cinco vehículos tenían estas pinturas. (Vea también: Paralizados varios municipios de Urabá por anuncio de paro armado del Clan Úsuga ).

Por otra parte, también en Antioquia, las autoridades reportaron hostigamientos y disparos a los Escuadrones Motorizados Rurales (ESMOR) en el sector conocido como Puente de Arcua, en la vía que comunica a los municipios de Apartadó y Turbo, y en un puesto de control de la Policía en Chigorodó, sin que se presentaran heridos.