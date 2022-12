¿Cómo interpretar propuesta de llamar “tramposo” y no “traidor” a Santos? Debate

asegura este tendría más impacto. Aquí la opinión de los panelistas de Voz Populi.

“Está jugando a Toñito de la Rúa, ustedes se acuerdan cuando el papá de Antonio de la Rúa era presidente, él fungía de asesor de comunicaciones. El público no recibe bien la interferencia de los familiares en la política cuando no son políticos. Lo grave en realidad es que esto muestra que esa campaña del uribismo, más que propuestas es en contra de y lo que plantea Tomás con su propuesta es que hay que sembrar una campaña de odios y de desprestigio y eso no le hace bien ni al país ni a ellos”, aseguró Álvaro Forero.

Por su parte, Rafael Guarín dijo que esto puede ser “muy cuestionable pero la pregunta es si una campaña electoral, además de propuestas, no gira alrededor de la conducta de los gobernantes y en muchas cosas Santos no ha actuado con transparencia, sino con trampa”.