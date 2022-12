“Di un papayazo al decir que no hay paro nacional agrario”: Juan Manuel Santos

para buscar a partir del martes una solución a la huelga del sector agropecuario iniciada hace ocho días, manifestó que dio un “papayazo” al decir que “el tal paro nacional agrario no existe”. Según él los medios malinterpretaron lo que quiso decir al referirse a la manifestación. (Vea más detalles aquí).

Santos hizo el anuncio en la ciudad de Tunja, Boyacá, el más afectado por las protestas, lugar hasta donde se trasladó este lunes expresamente para reunirse con las autoridades locales y con representantes de los campesinos.

"He dado las instrucciones para que se acepte la propuesta de los campesinos de Boyacá para que se reúnan en una mesa representantes de Boyacá, de Cundinamarca y de Nariño con los ministros respectivos", dijo el mandatario.

Según el jefe de Estado, la negociación comenzará este martes a la una de la tarde para "ver cómo podemos solucionar en la forma más rápida posible y en la mejor forma posible" la huelga que en estos ocho días ha dejado cinco muertos y cuantiosas pérdidas económicas por el bloqueo de carreteras.

"Hay mucha gente que está sufriendo con los bloqueos, hay que ponerle fin a esta situación lo más pronto posible", agregó.

La huelga fue convocada por un sector de los caficultores pero ha tenido mayor repercusión entre los productores de papa, leche, tomate y hortalizas de Boyacá, que alegan ser víctimas de las importaciones de alimentos, del contrabando, del alto coste de los combustibles y fertilizantes y de la falta de apoyo estatal.

"He escuchado los reclamos, he escuchado las peticiones de los líderes de la protesta en Boyacá, son reclamaciones válidas, son reclamaciones que tienen todo el sentido", destacó Santos.

La decisión de abrir una mesa de negociación no implica que los bloqueos en las carreteras se van a levantar de inmediato, pero según el presidente, las partes acordaron un "pacto de no agresión" en el que no habrá excesos por parte de la Policía ni acciones por parte de los campesinos que obliguen a la fuerza pública a intervenir. Con Efe.