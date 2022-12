El problema de los tres caramelos: el nuevo reto que se tomó Internet

En el juego, inspirado en la paradoja de Monty Hall, y compartido por WaitButWhy , se plantea la siguiente situación: Imagine que se encuentra en algún lugar muy lejano y de repente se encuentra una ciruela cerca de un árbol. Usted decide agarrarla, pero para su mala suerte aparece alguien que dice ser el dueño del fruto y lo acusa de haberla robado. El hombre dice que el castigo por robo es la muerte, sin embargo en esta ocasión hará una excepción.

En ese momento saca tres ciruelas de colores diferentes (verde, roja y azul), pero dos de ellas están envenenadas. El dueño de los frutos obliga a elegir una de ellas en un periodo no mayor a 30 segundos para salvarse o morir en el intento.

Al momento de hacer la elección, por ejemplo la de color rojo, el hombre decide quitar una de las otras dos ciruelas que quedan, es decir que las posibilidades de acierto aumentan a un 50 por ciento. También da la posibilidad de cambiar nuestra elección: puede dejar la roja y optar por la azul o la verde.

Ante este nuevo escenario, ¿cuál de las dos ciruelas escoger? Si bien muchos pensarían que la situación no cambia, cabe resaltar que las probabilidades no son las mismas para las dos ciruelas restantes.

Muchos usuarios que se enfrentaron al reto decidieron no modificar su primera elección, pues pensaban que se trataba de cuestión de suerte. Sin embargo, caen en el error, ya que la ciruela roja tiene el doble de probabilidades de matarnos.

Explicación

Al momento de elegir entre las tres ciruelas existe 1/3 de probabilidades de agarrar la no venenosa contra 2/3 de no hacerlo. El hombre al quitar una de las ciruelas plantea un nuevo escenario que no modifica la probabilidad de nuestra primera elección, es decir 1/3 de posibilidades de salvarnos.

Si inicialmente elegimos la ciruela venenosa, algo que sucede en 2 de cada 3 veces, y decidimos cambiarla, la siguiente elección significaría la salvación. Pero si la primera elección fuera la ciruela adecuada (algo que ocurre 1 de cada 3 veces), la siguiente elección perjudicaría. En conclusión, cambiar la primera elección significa tener 2/3 de probabilidad de acierto o de salvación.