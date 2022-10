‘Festival Vallenato’ de todos los personajes de Voz Populi para despedir el año

El Festival Vallenato de Voz Populi está dedicado a los personajes protagonistas de la actividad política y del espectáculo en Colombia.

Expresidente Uribe, ¿le alegra despedir el año? - La verdad muy poquitico, no me alegra en gran nivel, estaría más contento despidiendo a Juan Manuel.

Presidente Santos, ¿va a quemar el muñeco de año viejo? - El muñeco iba a quemar ya lo tenía comprado, era el de Álvaro Uribe pero ese ya está quemado.

Diva Amparo Grisales, cuéntenos, ¿cómo pasa usted el fin de año? - A lo largo de mi vida tantos años despedí, que están que vienen los años a despedirse de mí.

Doctor Navarro Wolff, ¿qué acostumbra hacer usted con su familia los 31 de diciembre? - Compramos unos tetilas y prendemos la rotola, tompartimos en la tasa buñuelo ton tota – tola. Ahhh, tómase un tarrao.

Ignorita, ¿qué deseos tiene para este año que está próximo a llegar? - Quiero seguir trabajando y que no les suene a broma, ojalá este año sí don Jorge por fin me coma.

Alcalde Gustavo Petro, ¿qué le dejó este año? - Me dejó puros problemas, solo me faltó un embargo, como diría el Tino Asprilla: se me estaba haciendo largo.

Norberto, su copla por favor: - Con gusto mi cuchurrumí. este año se acabó, pero eso a mí no me asusta porque ya está el otro encima y encima es como me gusta.

Aurorita, ¿qué acostumbra hacer usted los 31 de diciembre a las doce de la noche? - Yo salía con maleta pero resulta que un día creyeron que era ladrona y me encanaron 6 días.

Cilantro, ¿qué le dejó este año que está por terminar? - No sé si fue por lo bueno que me la estuve pasando, o si es por lo que fumo pero se me fue volando.

Don George Alfredo, ¿y a usted qué le dejó? - A mí no me dejó mucho pero no me desanima porque antes me quitó 80 kilos de encima.

Djeymi, ¿qué es lo que nunca le falta a la Dj con más estilo el 31 de diciembre? - Como lo mío es la moda y la tendencia más fuerte, hoy me traje puesto el amarillo cuco suerte.

Tarsicio, con mucho respeto, ¿cómo le fue en este año que está por terminar? - Vendí muy poquitos kits y la tristeza me enluta, menos mal que se acabó este año gran hij….