Libertad de Simón Trinidad no está sobre la mesa: embajador de EEUU en Colombia

“La libertad de simón Trinidad no está sobre la mesa”, dijo el diplomático norteamericano.

Whitaker también habló sobre los dineros que tendrían las Farc y aseguró que las actividades ilegales de este grupo ilegal son conocidas y que podría haber recursos provenientes del narcotráfico pese a que no hay información confirmada por las autoridades.

"Teniendo en cuenta los negocios criminales en que se han involucrado, particularmente el narcotráfico, un negocio en el que hay unas ganancias muy jugosas, han estado involucrados en narcotráfico por un buen rato, eso me hace llegar a la conclusión de que sí hay recursos pero a estas alturas se deben operar a nivel judicial con hechos y no con especulaciones”, afirmó Whitaker.

Cabe señalar que en febrero de este año, el delegado de Estados Unidos para el proceso de paz en Colombia, Bernard Aronson, manifestó en una entrevista otorgada a Noticias Caracol que Juvenal Ovidio Ricardo Palmera Pineda, más conocido con el alias de ‘Simón Trinidad’, no hace parte por el momento del proceso de paz.

“Desde el punto de vista de Estados Unidos, no es parte del proceso de paz, no es un preso político. Fue una corte criminal la que lo condenó, está cumpliendo su sentencia y no hace parte de los diálogos”, manifestó.



De igual manera, Aronson expresó que hasta donde él sabe, no se está negociando con los Estados Unidos la liberación del jefe guerrillero: “le tendrá que preguntar al presidente Santos, por el momento no sé qué haya negociaciones sobre su liberación”, agregó.





Escuche en este audio más información sobre:



-La Corte Suprema de Justicia abrió la posibilidad para que los acusados de terrorismo accedan al beneficio de la excarcelación por vencimiento de términos.

-El Ejército entregó detalles el operativo que dejó dos miembros del ELN muertos y seis más detenidos en Antioquia. Uno de los muertos habría sido el responsable del asesinato de un soldado en 2012.

-La Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos el caso de la desaparición de Víctor Manuel Isaza, militante de la Unión Patriótica.

-Atlético de Madrid venció 1-0 al Bayern Munich por la semifinal de ida de la Liga de Campeones.

-El Secretario de Salud de Bogotá trasladará mañana su despacho al hospital del Tunal, para continuar con la iniciativa que busca coordinar de cerca la situación de salud en la ciudad.

-La Administración Distrital pidió celeridad al Congreso de la República para que se apruebe el nuevo Código de Policía con el que la administración tendría más dientes para brindar seguridad a los ciudadanos.